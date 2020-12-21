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Haberler Muğla Bodrum’da yeni yıl öncesi 68 litre sahte alkol yakalandı

Bodrum’da yeni yıl öncesi 68 litre sahte alkol yakalandı

Yaklaşan yeni yıl öncesi sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sıklaştıran ekipleri, özellikle kaçak ve sahte alkol denetimlerini arttırdı.

Bodrum’da yeni yıl öncesi 68 litre sahte alkol yakalandı

İHA

21.12.2020, 12:07

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmada Bodrum Çiftlik Mahallesinde ikamet eden H.K. ve M.Ç. isimli şahısların evinde el yapımı ve bandrolsüz içki bulunduğu bilgisi alındı.

Şahısların evinde yapılan aramada, 45 litre etil alkol, 68 litre sahte alkol, av tüfeği ile 75 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Şüpheliler H.K. ve M.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınırken adli işlemlere başlandı.

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