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Haberler Muğla Cadde köstebek yuvası gibi

Cadde köstebek yuvası gibi

Cadde köstebek yuvası gibi
Giriş Tarihi: 21.12.2020

İZMİR'İN Foça ilçesindeki Sevgi Caddesi'ndeki yolun adeta köstebek yuvasına döndüğünü belirten vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Vatandaşlar, "Yolumuz o kadar bozuk ki hem araçlarımız zarar görüyor hem de engelli ve yaşlı insanlarımız caddede yürümekte zorlanıyor" dedi. Eski Foça Sevgi Caddesi'ndeki Arnavut kaldırımı taşlı yolun daha önce yapılan kazı çalışmaları nedeni ile köstebek yuvasına döndüğünü söyleyen vatandaşlar, yolların düzeltilmesi için yardım istedi. Arnavut kaldırım taşı döşeli yolun bazı kısımlarının çöktüğü, bazı kısımlarının da kazıldıktan sonra toprak atılıp öylece kapatıldığını ifade eden vatandaşlar, ilçede yaşayanların aylardır bu sorun yüzünden zor günler geçirdiği aktardı. Kaldırım taşlarının bazılarının da kaldırımlara bırakıldığını anlatan vatandaşlar, "Yolumuz o kadar bozuk ki hem araçlarımız zarar görüyor hem de engelli ve yaşlı insanlarımız caddede yürümekte zorlanıyor. Gördüğünüz gibi yolumuz kazıldıktan sonra adeta köstebek yuvasına döndü. Yetkililerden sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" diye konuştu.

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