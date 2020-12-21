Kovid-19 haritasında Bodrum maviye döndü

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi, büyükşehirlerden yaz mevsiminde gelip kışın da kalan vatandaşlara rağmen korona virüs vaka sayılarının oldukça düşük olduğu görüldü. Nüfusu 175 binden 600 bine yükselen Bodrum'da, günde 30-40 korona virüs vakası görülüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uyan Bodrum halkı, süreci oldukça rahat atlatıyor. Korona virüs yoğunluk haritasına bakıldığında ise ilçenin çoğunluğu mavi renkte görünüyor. Bu da vaka sayılarının en düşük olduğu bölgelerden biri olduğuna işaret ediyor

TUBA AYHAN