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Haberler Muğla Kovid-19 haritasında Bodrum maviye döndü

Kovid-19 haritasında maviye döndü

Kovid-19 haritasında Bodrum maviye döndü
Giriş Tarihi: 21.12.2020

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi, büyükşehirlerden yaz mevsiminde gelip kışın da kalan vatandaşlara rağmen korona virüs vaka sayılarının oldukça düşük olduğu görüldü. Nüfusu 175 binden 600 bine yükselen Bodrum'da, günde 30-40 korona virüs vakası görülüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uyan Bodrum halkı, süreci oldukça rahat atlatıyor. Korona virüs yoğunluk haritasına bakıldığında ise ilçenin çoğunluğu mavi renkte görünüyor. Bu da vaka sayılarının en düşük olduğu bölgelerden biri olduğuna işaret ediyor

TUBA AYHAN

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