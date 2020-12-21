Bodrum'da bulunan özel bir hastanenin sağlık çalışanlarının içerisinde bulunduğu Mehmet Atıcı'nın kontrolündeki 48 S 1256 plakalı minibüste, Milas'ın Halilbey Bulvarı'nda seyir halindeyken yangın çıktı.
Araç sürücüsü Atıcı'nın aracın motor bölümünden yükselen dumanları görür görmez minibüsü durdurmasıyla tüm yolcular tahliye edildi.
Olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, alev topuna dönen minibüse yaklaşık yarım saat boyunca müdahalede bulunarak, yangını söndürebildi.
Muğla'da hastane servisi alevlere teslim oldu, sağlık çalışanları son anda kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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