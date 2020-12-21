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Muğla'da hastane servisi alevlere teslim oldu, sağlık çalışanları son anda kurtuldu

Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. Bodrum'daki özel bir hastaneye personel taşıyan minibüs kısa sürede alevlere teslim olurken araçta bulunan sağlık çalışanları son anda kendilerini kurtardı. Sağlık çalışanlarını hastaneye taşıyan minibüs kül olurken, yangında kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu.