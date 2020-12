Zeytinlik araziler çöplüğe döndü

MUĞLA'NIN Milas ilçesindeki zeytinlik arazilerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çöpler atıldığını aktaran vatandaşlar, verimli arazilerinin adeta çöplük haline döndüğünü iddia etti. Zeytinlik arazilerinde büyük çöp dağları oluşan vatandaşlar, bu çevre katliamına birilerin dur demesi gerektiğini anlattı. Milas ilçesi Kıyıkışlacak Mahallesi 381 ada 93 parselde bulunan ve niteliği zeytinlik olan arazilerine aşırı miktarda çöp atıldığını belirten vatandaşlar, bu durumdan şikayetçi olduklarını söyledi. Haberde adı geçen adresin dışındaki diğer zeytin tarlalarına da benzer şekilde çöplerin atıldığını vurgulayan vatandaşlar, "Bu doğa katliamının bir an önce önüne geçilmelidir. Çöp dağları yüzünden buradaki zeytinlik arazilerde tarım yapmamız kesinlikle mümkün değil. İnanın kokudan durulmuyor. Her an çöpler yüzünden burada bir yangın çıkabilir. Ayrıca gece domuz ve benzeri bir sürü vahşi hayvan buradaki çöplüğe geliyor. Can güvenliğimiz de yok. Burasının acil olarak çöplük olarak kullanılmasından vazgeçilmesi ve yetkililerin bu sorunu çözmesi gerekiyor" dedi.