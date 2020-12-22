‘Heykel dikeceğine susuzluğa çare bul’

Taşkınlar, içme suyu hattında meydana gelen patlamalar ve altyapı sorunları ile gündemden düşmeyen Muğla'nın Bodrum ilçesi, bu kez kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldı. Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların büyükşehirlerden kaçıp Bodrum'a yerleşmesi, su ve altyapı sıkıntılarını ortaya çıkardı.

'SUSUZ KALMAKTAN KORKUYORUZ'

KIŞ nüfusu 170 bin olan ilçe nüfusu 600 bine çıkınca su kullanımı 3 kat arttı. Bodrum'un ana su şebekesini besleyen en önemli su kaynağı durumundaki Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi, geçen yıl Aralık'ta yüzde 47'den yüzde 26'ya, Geyik Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 67'den yüzde 60'a kadar düştü.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yazın su temininde sorunlar yaşanabileceğini söyledi. Bodrumlular susuz kalmaktan korktuklarını belirterek, "Başkan heykel işleriyle uğraşacağına susuzluk sorununa çözüm bulsun" dedi.