İş bilmezliğin heykelini diktiler!

CHP'li belediyelerin yaptığı skandal icraatların bir yenisi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde her seçimde söz verilen imar planlarını çözmek için adım dahi atmayan, vatandaşın ve esnafın önemli sorunlarını görmezden gelen Başkan Aras, her nedense işi gücü bırakıp sanata soyundu.

YAPI RUHSATI ALINMADI

Her yağışta sular altında kalan ev ve iş yerleri için bir çalışmada bulunmayan CHP'li Bodrum Belediyesi, denizi doldurarak kaçak heykel yaptı. Bodrum kültürü ile alakası olmayan Nardugan Heykeli'nin yapımı için Belediye Meclisi'nden karar alınmadığı ve heykelin yapı ruhsatı olmadığı öğrenildi. Ayrıca Belediye Meclis toplantısında, heykelin yapım ücreti hakkındaki sorulara, Bodrum Belediyesi tarafından cevap verilemediği açıklandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre heykel için yaklaşık 5 milyon lira harcandığı öne sürüldü.

BODRUM İLE İLGİSİ YOK

Bodrum Belediyesi tarafından, Mert Ege Köse isimli bir heykeltıraşa tasarlandırılan Nardugan Heykeli Bodrumluları ayağa kaldırdı. Bir süredir Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde kutlanan Nardugan etkinliklerinin ilçenin kültürüyle alakası olmadığını vurgulayan vatandaşlar, bu etkinliğin bazı kesimler tarafından sonradan uydurulduğunu dile getirdi.

STK'LARDAN TEPKİ GELDİ

Bodrum'un yerel kültürünü içinde barındıran sivil toplum kuruluşu Körek Mantarı Platformu üyeleri de, kaçak heykele karşı çıktı. Platform üyeleri imza kampanyası düzenleyerek Bodrum'la alakası olamayan heykelin açılışı yapılmadan kaldırılmasını istiyor.

'HERKESİ DERİNDEN ÜZÜYOR'

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, belediyenin bu yanlıştan dönmesini istedi. Gökmen, "Gündoğan Mahallesi'nde düzenlenen Nardugan etkinlikleri, Gündoğan'ın gelenekleri arasında yok. Uydurma ve dayatma bir etkinlik. CHP'li Bodrum Belediyesi'nin hemşerilerimizin isteklerini görmezden gelip oy deposu olarak gördüğü bir takım STK'ların istekleri doğrultusunda hareket etmesi herkesi derinden üzmektedir" dedi.



NARDUGAN BAYRAMI 21 ARALIK'TA KUTLANIYOR

NARDUGAN, Roma'da Satürnalya, Antik Yunan'da ise Dionysos Şenlikleri olarak kutlanan, Türklerde Güneş'in Doğuşu anlamına gelen ve Ön Türkler'deki atalar kültü döneminden günümüze kadar Orta Asya coğrafyasında Güneş kültü adına kutlanan bir bayramdır. Bunun nedeni ise Türklerin eski inanışına göre tıpkı Mısır mitolojisinde olduğu gibi gece ile gündüz sürekli savaşırlar. 21 Aralık günü en uzun gecedir ve ardından Güneş daha çok görünmeye başlar, günler uzar. Bu yüzden Türklerce Ay yılı esasına dayalı olarak 22 Aralık gününü takiben ilk dolunayın çıktığı gün yeni yılın ilk günüdür. Nardugan Bayramı, her yıl 21 Aralık'ta kutlanır.



HEYKEL VAKALARI BİTMİYOR

CHP'Lİ Bodrum Belediyesi'nin 2 ay önce yapmış olduğu 'bankta oturan Atatürk heykeli' de tartışma yaratmıştı. Bodrum Belediyesi'nin, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla yaptırdığı 'bankta oturan Atatürk heykeli'nin, Atatürk'e hiç benzemediğini belirten vatandaşlar tepkilerini dile getirmişlerdi.





DENİZİ DOLDURMUŞLAR

Bodrum'un en güzel yerlerinden biri olan Gündoğan sahiline yapılan heykelin yeri için Bodrum Belediyesi'nin denizi doldurduğu ortaya çıktı. Heykelin yapımı için belediye çalışanları tarafından denize fore kazık çakıldığı öğrenildi.

Ferdi YAVUZ

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