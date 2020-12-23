Tarihi kirece buladılar!

Muğla'nın Bodrum ilçesi girişinde bulunan tarihi Kökçü Dede Sarnıcı'nın her yıl kireçle boyandığı ortaya çıktı. Kireç nedeniyle yapılan işlem neticesinde sarnıçtaki mermer kitabe görünmez hale geldi.

'İZİN SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

KAT kat boyanan kirece tepki gösteren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Açıkgöz, mermer üzerine yazılı kitabedeki kireci temizledikten sonra sosyal medyadan, "Kendimi ihbar ediyorum, tarihi esere zarar verdim" diye açıklama yaptı. Açıkgöz'ün paylaşımı üzerine yazılı bir basın açıklaması yapan Bodrum Belediyesi, "Bodrum Belediyesi tarafından, ilçenin kültürel değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını sağlamak maksadıyla tarihi su sarnıçlarının bakım ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılmıştır. Birçoğu bakımsızlıktan çevresini saran çalı ve yabani otlardan temizlenerek gün yüzüne çıkarılmıştır. İlgili paylaşımı yapan hocamızla da görüşülmüştür. Sarnıçlara zarar vermeden projelendirilerek Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan bakım ve idamesinin yapılması konusunda izin süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

TUBA AYHAN