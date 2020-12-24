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Haberler Muğla Her beğeniye bir fidan

Her beğeniye bir fidan

Her beğeniye bir fidan

24.12.2020

SEÇKİN Özdemir isimli sosyal medya kullanıcısı, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a ilginç bir teklifte bulundu. "Kaç fav alırsam 1 günlüğüne belediye başkanı olabilirim" sorusunu yönelten Özdemir'e Başkan İduğ, "Sana söz alacağın her fav (beğeni) için bir fidan dikeceğim" cevabını verdi. Özdemir'in paylaşımı henüz 24 saat geçmeden 180 bin beğeniye dayandı. Beğeni sayısının daha ne kadar artacağı bilinmezken Başkan İduğ, "Sözüm söz" paylaşımında bulundu.

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