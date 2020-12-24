‘İngiliz isyanı’ haberi çalışmaları hızlandırdı

Geçtiğimiz günlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ovacık - Hisarönü hattındaki altyapı çalışmalarının mahalle aralarındaki yolları delik deşik etmesi ve çalışmaların bitmemesine İngiliz uyruklu vatandaşlar tepki göstermiş, Ölüdeniz'deki Belediye Hizmet binası önünde eylem yapmıştı. Yeni Asır'ın "İngiliz isyanı" haberiyle duyurduğu eylem sonrası Fethiye'nin Ölüdeniz mahallesindeki alt yapı çalışmasına hız verildi.

GÜVENLİ YOLLAR

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin aylardır tamamlayamadığı yol için yürüyüş yapan İngilizler, "Daha Güvenli Yollar İstiyoruz", "Çalış Plajı'nı Güzelleştiriyorsanız Ovacık Yollarını da Güzelleştirebilirsiniz" yazılı dövizlerle sokaklarındaki çukurları ve bozuk yolları gösteren fotoğrafları taşımış, çalışmaların bir an önce bitmesini istemişti. Yeni Asır'ın haberinden sonra bölgede yaşayan İngilizler ile toplantı yapan Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, sorunlarının çözümü için ilave önlemler aldıklarını belirtti. Bolelli, "2021 turizm sezonu başlamadan bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Murat YALÇIN