İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli yakalandı.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Muğla'da uyuşturucu operasyonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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