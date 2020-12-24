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Haberler Muğla Muğla'da uyuşturucu operasyonu!

'da operasyonu!

'da düzenlenen operasyonlarında 8 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu!
AA

24.12.2020, 15:15

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli yakalandı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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