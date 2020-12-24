Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı eski sevgili Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandıkları dava kapsamında olay yeri olan bağ evinde yapılması planlanan keşif dün gerçekleştirildi. Cinayetin işlendiği bağ evi ve çevresinde güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.

Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.



"KİMSE YARDIM ETMEDİ"

Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan alınan Avcı ve Muğla Düğerek Cezaevi'nde tutuklu bulunan kardeşi Mertcan Avcı farklı araçlarla bağ evine getirildi. Yoğun önlem alınan bağ evinde Cemal Metin Avcı, ilk olarak cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Pınar'a vurduğu darbeler sonrasında talihsiz kadının yerde yatar vaziyette durduğunu söyleyen Avcı, cesedi bahçeden getirdiği varilin içine koyup yakmaya karar verdiğini söyledi. Varili sürükleyerek dışarı çıkardığını, burada varilin içindeki cesedi yakmaya çalışsa da yanmadığını belirten Avcı, bunun üzerine varile beton döktüğünü anlattı. Daha sonra balyozla varile vurarak küçülttüğünü dile getiren Avcı, aracını eve yanaştırarak ağırlaşan varili bagaja yüklediğini söyledi. Acımasız katil, keşif sırasında mahkeme heyeti ve avukatın sorularına, "Cinayeti tek başıma işledim. Kimse yardım etmedi" diye karışlık verdi.

Katilin kardeşi Mertcan Avcı, olay günü bağ evine geldiğini fakat cinayetle ilgisi olmadığını söyledi.



"TEK BAŞINA YAPMIŞ OLAMAZ"

CEMAL Metin Avcı'nın ardından soruları cevaplayan kardeşi Mertcan Avcı, olay günü bağ evine geldiğini fakat cinayetle ilgisi olmadığını söyledi. Yaklaşık 2 saat süren keşfin ardından konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Keşif tatmin edici olmadı. Sanığın ifadelerinde çelişkiler var. Olay günü yaşananları tam olarak keşfe yansıtamadık. Israrla tek başına yapmadığını düşünüyoruz. Katil, önceden ezberletilmiş sözleri söyledi" dedi.

Acımasız katil Pınar'ı varile nasıl koyduğunu ve yaktığını anlattı..

Adem ÜLKER / Ferdi YAVUZ

Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evinde keşif!

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