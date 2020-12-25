CHP’li Alban’a sert tepki

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın sözde yıkım şovu tutmadı. Marmaris'te vatandaşlara "yanınızdayız, mağduriyetlerinizi gidermek, sesinizi duyurmak için buradayız" diyen CHP'li Alban, halkın tepkisiyle karşılaştı. Evi yıkılan vatandaşlar "Bizi satan CHP İlçe Başkanı. Bizi satan sizin adamlarınız. Bize yıllardır yalan söylediniz. Binalarımıza ses çıkarmadınız. Seçim zamanı gelip bizden oy isterken imar sorununuzu halledeceğiz dediniz. Şimdi yıkım yapılırken gelip şov yapıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

HEP GÖZ YUMDULAR

Muğla'nın Bodrum, Datça, Menteşe, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde kaçak ve imara aykırı bina ve iş yerlerinin yıkımına devam ediliyor. CHP'li Marmaris Belediyesi'nin yıllardır göz yumduğu kaçak yapılaşmanın en yoğun görüldüğü Bozburun, Selimiye ve Söğüt mahallelerinde imar planları bulunmayan ev ve işyerleri için yıkım kararı alınmıştı. Bozburun'da yıkım çalışmaları devam ederken CHP Muğla Milletvekili Alban, bölgeye ziyarette bulundu ancak beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Evleri yıkılan vatandaşları yıkıma karşı kışkırtmayı amaçlayan ve "Bu pandemi döneminde kimsenin buraları yıkmaması lazım" diye konuşan CHP'li vekil Alban'ın yıkım şovuna vatandaş müsaade etmedi.

SES ÇIKARMADINIZ

Evi yıkılan vatandaşlar. "Bizi satan CHP İlçe Başkanı. Bizi satan sizin adamlarınız. Belediye adamsa, adamlarınız. Bize yıllardır yalan söylediniz. Binalarımıza ses çıkarmadınız. Seçim zamanı gelip bizden oy isterken imar sorununuzu halledeceğiz dediniz. Şimdi yıkım yapılırken gelip şov yapıyorsunuz. Buraları yapılırken sesiniz çıkmadı, oçaman yoktunuz. İstemiyoruz sizin gibileri. Sizi görmek istemiyoruz" diye isyan etti.





"İNLERDE DEĞİL DE EVİMİZDE YAŞAYALIM"

TAPULU tarlasındaki evi yıkılan bir başka vatandaş ise CHP'li Alban'a şunları söyledi: "Sizden bir ricamız var. Bizim tapulu tarlamızdaki binalarımızı yıktınız. Allah rızası için açın gözlerinizi de bir bakın. Burada 300-400 tane kaçak yapı var. Sadece 4 tanesini yıktılar. Bizim kaçak yapı yapmamak gibi bir şansımız yok. Biz kaçak yapı yapmak zorundayız. İmarımız yok bizim. Çocuklarımız var. Nereye gidelim. Belediye yapsın o zaman imarını. Herkes nereye sığınacağını bilsin. Ormana girmeyelim. İnlerde değil de, evlerimizde yaşayalım. Belediye başkanına sesleniyorum. Yıllardır sözünü verdiği imarı artık çıkarsın."

Ferdi YAVUZ