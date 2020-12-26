Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Soner Yakabağı'ya (42) ait Yaka Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ümmügülsüm Yakabağı (16) evden çıkmayı başarırken, kardeşi Zarife Ecrin Yakabağı (2) alevlerin arasında kaldı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi.
Söndürülen yangının ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zarife Ecrin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Muğla'da korkunç olay! Çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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