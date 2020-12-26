‘Pınar’ın cesedi kokoreç gibi kokuyordu

Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Pınar'ın ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, katil Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'ya cinayette kullanılan bağ evinde yaptırılan keşfe itiraz etti. Epözdemir, "Avcı kardeşlerin yüzlerinde pişmanlık ifadesi yoktu. Tam tersi gülüyorlardı" diye konuştu. Epözdemir, Mertcan Avcı'ya "Sen yanan varilin içine baktın mı?" diye sorduğunu ve cevap olarak da "Geçerken baktım, bir şeyler yanıyordu' dedi. 'Peki ağabeyine sordun mu?' dedim. O da 'Evet, sordum. Bozulmuş kokoreçleri yaktığını söyledi' dedi. 'Peki sen cansız bir insanın bedeninin kokusuyla, kokoreç kokusunu bilmiyor musun?' dedim. 'Kokoreç kokusuna benziyordu' dedi.

MÜEBBET HAPİSLE YARGILANIYOR

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğü olayla ilgili geçtiğimiz gün bağ evinde keşif yapıldı. Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise 'suç delillerini karartma, yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandıkları dava kapsamında her iki zanlı, bulundukları cezaevinden jandarmalar eşliğinde bağ evine getirilmişlerdi. Olağanüstü güvenlik önlemleri kapsamında Avcı kardeşlerin dehşet evinde yaptıkları keşfe itiraz edildi.



"DALGA GEÇER GİBİ"

KEŞFİN aylar sonra yapıldığını, cinayet mahallinin sanıkların mülkü olması nedeniyle keşif alanını kendi savunmasını teşvik edecek şekilde tanzim ettirebileceğini belirten Epözdemir, Mertcan Avcı'ya "Sen yanan varilin içine baktın mı?" diye sorduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçerken baktım, birşeyler yanıyordu dedi. 'Peki ağabeyine sordun mu?' dedim. O da 'Evet, sordum. Bozulmuş kokoreçleri yaktığını söyledi' dedi. 'Peki sen cansız bir insanın bedeninin kokusuyla, kokoreç kokusunu bilmiyor musun?' dedim. 'Kokoreç kokusuna benziyordu' dedi. Dolayısıyla böyle dalga geçer gibi ifadeler öne sürülüyor."



GAYRİ AHLAKİ İFADE

Epözdemir, "Gelip baktığını söylüyorsun ve Cemal Metin Avcı'ya soruyorsun. O da diyor ki ben kokoreçleri yaktım. Böylesine gayri ahlaki bir ifade var. 'Bir insan yanığıyla kokoreç kokusunu ayırt edemiyor musun?' diye sordum. 'Hayır' dedi. Maktule yakılıyor ve biz bunu kokoreç kokusuna benzeten bir sanık profilinden bahsediyoruz" dedi.





SANIKLAR GÜLÜYORDU

Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı'nın beyanlarının çelişkili olduğunu iddia eden avukat Rezzan Epözdemir, sanıkların cezada indirim alma düşüncesiyle kurgulanmış ve ezberletilmiş ifadelerinin olduğunu öne sürdü. Keşif sırasında sanıklarla yaşadığı diyaloğu da aktaran Epözdemir, "Bu kadar canavarca hisle, eziyet çektirerek işlenen bir cinayette sanıklar son derece soğukkanlıydı. Hiçbir pişmanlık ifadesi yüzlerinde ne yazık ki yoktu. Tam tersi gülüyorlardı" şeklinde konuştu.





'EZBERLENMİŞ VE KURGULANMIŞ'

Sanığın panik atağının bulunduğu yönündeki tanık ifadeleri doğrultusunda akıl sağlığının incelenmesine karar verilmesinin doğru olmadığı görüşünü savunan Epözdemir, "Bunun hukuken isabetli olmadığı kanaatindeyiz. Sanık son derece soğukkanlı, ezberlenmiş, kurgulanmış ifadesini söylüyor" diye konuştu.





'SAĞLIKLI KEŞİF KOŞULLARI OLUŞMADI'

Cinayetin işlendiği bağ evinde yapılan keşfin olayın yaşandığı andaki durumu ortaya koymakta yetersiz olduğunu belirten Epözdemir, şunları dile getirdi: "Yanan bir varil var ama yanan varil temin edilemedi. Maktule ile birlikte varil ve içindeki beton 162,5 kilograma tekabül ediyor. Bu konuda bilirkişi ve jandarma tutanakları var. Bu ağırlığın varilin tamamına eşit oranda dağıtılması lazım. Oraya konan ağırlıklar ancak dibe konuldu. Dolayısıyla çekim merkezi dip oldu. O da cinayetin olduğu andaki mahalde sağlıklı keşif koşullarını oluşturmadı. 162,5 kilogram ağırlığındaki varilin bir kişi tarafından arabadan indirilmesi hayatın olağan akışına, mantık ve fizik kurallarına aykırı. Hakeza taşınması da öyle. Maktule 1,83 metre boyunda ve 65 kilogram ağırlığındaydı. Oradaki varilin uzunluğu ise 60 santimetredir. Maktulenin bu varile konulması da hukuken, fiilen pek mümkün görünmüyor."

Ferdi YAVUZ

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