Muğla'da korkunç yangın! 2 yaşındaki Zarife öldü ablası ağır yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 2 yaşındaki çocuk öldü, ablası yaralandı. Yangın önceki akşam Seydikemer'in Yaka köyünde Soner Yakabağı'nın (42) evinde meydana geldi. Yakabağ ve eşinin evde olmadığı sırada, ilk tespitlere göre elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Evde bulunan Ümmügülsün Yakabağı (16), odasında uyuyan 2 yaşındaki kardeşi Zarife Ecrin'i kurtarmaya çalıştı ve komşularından yardım istedi. Alevlere rağmen odaya giren Ümmügülsün kardeşini alarak dışarı çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ağır yaralanan Zarife Ecrin, hastaneye kaldırıldı. Minik Zarife doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Ümmgülsün Yakabağı'nın tedavisi Fethiye'deki özel

bir hastanede sürüyor.

Murat YALÇIN