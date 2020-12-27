Elazığ'daki 5.3'lük depremin ardından Muğla'nın Dalaman ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada; Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi.
#DEPREM: Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) December 27, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.13'te Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Son dakika: Muğla Dalaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.