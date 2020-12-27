Son dakika: Muğla Dalaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'daki 5.3'lük depremin ardından Muğla'nın Dalaman ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada; Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi.

#DEPREM: Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) December 27, 2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.13'te Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.