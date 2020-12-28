  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Jandarma’dan helikopterli trafik denetimi

Jandarma’dan helikopterli trafik denetimi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülerin “Algılanan yakalanma risk duygusunun” sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla karadan ve havadan trafik denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma’dan helikopterli trafik denetimi

28.12.2020, 16:00

Jandarma Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında park etme" gibi ihlaller denetlendi.

Jandarma sorumluluk bölgesi Marmaris Hisarönü-Bozburun yolunda gerçekleştirilen denetimde değişik trafik ihlallerinden dolayı 6 sürücüye Bin 260 TL ceza uygulandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jandarma’dan helikopterli trafik denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.