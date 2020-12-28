Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye 245 bin lira ceza kesildi

İl Jandarma Komutanlığında görevli 594 personelin katılımıyla, 3 bin 48 işletme ve 1123 araç ile sahillerde denetim yapıldı. Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye 245 bin 400 lira ceza verildi.



Ekipler denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.