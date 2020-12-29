  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla 32 litre içki ele geçirildi

32 litre içki ele geçirildi

32 litre içki ele geçirildi

29.12.2020

MUĞLA İl Emniyet Müdürlüğü, polisin yaptığı operasyonlarda uyuşturucu, sahte alkol ve tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 56 kişiden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda, 1 kilo 119 gram esrar, 296.3 gram metamfetamin, 63 gram skunk, 3 gram kokain, 1 gram eroin, 149 adet sentetik hap, 188 kök kenevir, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 280 litre etil alkol, 32 litre el yapımı içki, 42 alkol kiti, 4 anason yağı, 27 alkol etiketi, 320 kilo kaçak tütün, 5 bin 800 içi tütün dolu makaron, 4 tarihi sikke, 6 tarihi eser obje ele geçirildi.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

32 litre içki ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.