32 litre içki ele geçirildi

MUĞLA İl Emniyet Müdürlüğü, polisin yaptığı operasyonlarda uyuşturucu, sahte alkol ve tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 56 kişiden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda, 1 kilo 119 gram esrar, 296.3 gram metamfetamin, 63 gram skunk, 3 gram kokain, 1 gram eroin, 149 adet sentetik hap, 188 kök kenevir, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 280 litre etil alkol, 32 litre el yapımı içki, 42 alkol kiti, 4 anason yağı, 27 alkol etiketi, 320 kilo kaçak tütün, 5 bin 800 içi tütün dolu makaron, 4 tarihi sikke, 6 tarihi eser obje ele geçirildi.

ADEM ÜLKER