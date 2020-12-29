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'de Müslüman olan İngiliz “Elif” adını aldı

'nın ilçesinde Müslüman olan İngiliz vatandaşı, “Elif” adını aldı. Müftü Oktay, ihtida belgesini verdiği Atkinson’a, dini kitap ve hediye takdim etti.

Fethiye'de Müslüman olan İngiliz “Elif” adını aldı

29.12.2020, 18:49

İlçeye 5 yıldır tatile gelen, 1,5 yıldır da kentte yaşayan İngiliz vatandaşı Charlotte Marie Atkinson, Müslüman olmaya karar verdi. İlçe Müftülüğüne başvuruda bulunan Atkinson, Müftü Kamil Oktay rehberliğinde yapılan törende, şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirdi. Müslüman olan Atkinson, Elif adını aldı.



Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini ifade eden Elif Atkinson, "Son yıllarda manevi olarak büyük problemler yaşadım. Türkiye'ye geldiğimde insanlar bana çok yardımcı oldu. Bunu kendi ülkemde göremedim. Yaptığım araştırmalarda, bu yardımseverliğin kaynağının İslamiyet'e dayandığını öğrendim. Araştırmalarımın ardından Müslüman olmaya karar verdim. İslamiyet'te beni en çok camiler ve ezan sesi etkiledi" diye konuştu.

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