  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Ortaca’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Ortaca’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

'nın Ortaca ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ortaca’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

30.12.2020, 16:29

Olay, Beşköprü Mahallesi, 274. sokaktaki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki 2 çocuk babası Kerim Beytut'tan haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları adamın yerde hareketsiz olduğunu fark ederek hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Beytut'un öldüğünü belirledi. Beytut'un cenazesi, Ortaca Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ortaca’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.