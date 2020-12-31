Bodrum’un nüfusu 5 kat arttı

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 2'inci konut sahipleri ve yerli turistler Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum'a akın etti. İlçede trafik durma noktasına gelirken, araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen yazlıkçılar, Bodrum'a gitme kararı aldı. Sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 gün kala Bodrum'a akın eden binlerce araç nedeniyle ilçede trafik durma noktasına geldi. Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü istikametine giden tüm yol güzergahlarında araç yoğunluğu yaşandı.

OTELLER %70 DOLDU

Bodrum'da bulunan 6 büyük otel tesislerini açık tutmasıyla birlikte yerli turistler de yılbaşını Bodrum'da geçirmek için otellere akın etti. Pansiyon, apart tipi konaklama hizmeti veren işletmeler bile yüzde 70 oranında doluluk oranını yakaladı. Kısıtlamalardan dolayı Bodrum'u tercih eden binlerce vatandaş ilçeye giriş yapmaya başladı.

1 MİLYONA DAYANDI

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21:00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce ilçeye giriş yapan vatandaşların sayısı yaklaşık 300 bini buldu. Pandemi döneminden dolayı 170 bin nüfusluk ilçe nüfusu 600 bine ulaşmıştı. Yılbaşında gelen yerli turist ve 2'inci konut sahipleriyle birlikte bu sayının yaklaşık 900 bine ulaştığı öğrenildi.

TUBA AYHAN