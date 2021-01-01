Ahlaksız teklif görevinden etti

Her şey o iddia ile başladı. Muğla'da geçen yıl Temmuz ayında vahşice öldürülen Bitlisli Pınar Gültekin'in ailesini arayan bir CHP Muğla Milletvekili, aileden şikayetini geri çekmesini istedi. Acılı baba Sıddık Gültekin, ahlaksız teklife, "Bu sözü ne ben duymuş olayım ne de siz söylemiş olun" diyerek yanıt verdi. Bu iddia Muğla'yı da CHP'yi de karıştırdı. Gözler CHP'nin 4 Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Mürsel Alban, Burak Erbay ve Suat Özcan'a çevrildi.



İDDİALARI REDDETTİLER

Milletvekilleri, iddiaları kesin bir dille reddetse de baba Sıddık Gültekin'in özellikle Süleyman Girgin'i işaret etmesi üzerine Girgin bir açıklama yaparak, "Cenazeden sonra aileyi aradım ama sadece taziye için aradım. Davaya müdahil olduğuma dair en ufak bir kanıt ortaya çıkarsa milletvekilliğinden istifa ederim" dedi. Baba Sıddık Gültekin ise tüm gerçekleri 4 Ocak'taki duruşmada açıklayacağını söyledi. Gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili bir gelişmenin de Bitlis'te yaşandığı ortaya çıktı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'le birlikte defalarca "Davadan vazgeçin. Cemal'in ailesini rahat bırakın" dediği iddia edilen CHP Hizan İlçe Başkanı Aydın Sadak görevden alındı. Sadak ve yönetim kurulunun görevden alındığı haberini CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP Hizan İlçe Başkanı Aydın Sadak, davasından vazgeçmesini istemek üzere Sıddık Gültekin'i aramasının ardından görevinden alındı.



DEFALARCA ARAMIŞLAR

Muğla'da işlenen korkunç cinayetin ardından ortaya çıkan ve gündeme bomba gibi düşen iddiaların ardından yeni bir gelişme yaşandı. Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversiteli Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'le birlikte defalarca "Davadan vazgeçin. Cemal'in ailesini rahat bırakın" dediği iddia edilen CHP Hizan İlçe Başkanı Aydın Sadak görevden alındı.



10 SEFER BANA SÖYLEDİ

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "Taziye için aradım, davadan çekilin demedim" şeklinde açıklama yapan ve HTS kayıtlarını gösteren CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'e cevap verdi, "Benden Cemal'in ailesini rahat bırakmamızı istedi, CHP ilçe başkanı var ortada. Peki bir CHP İlçe Başka-nı niye yalan atsın, 10 sefer bana söyledi. Bu konuşmayı duyan şahitler var" dedi.



ÖZEL VE AĞBABA'YA SÖYLEDİ



Sıddık Gültekin, "Bana Ankara'ya gitmemi söylediler. Aradan 2 ay geçti. İlçe Başkanı, bana bu teklifi tekrar getirdi. Bir defa değil, en az 10 defa bu teklifi getirdiler. Konuşmaları CHP ilçe başkanıyla olan diyaloğu olanla-rı Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya da anlattım" dedi. Gültekin, "CHP İlçe Başkanı'nı bile devreye soktu-lar" ifadesini kullandı. Söz konu-su ilçe başkanının Hizan İlçe Baş-kanı Aydın Sadak olduğu öğrenildi. Sadak, iddianın ortaya çıktığı 26 Aralık'ta Bitlis İl Başkanlığı tara-fından, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevden alındı. CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, Sadak'ın görevden alınmasını sosyal medya hesabından duyurdu.





'BENİ SÜLEYMAN GİRGİN ARADI'

BABA Sıddık Gültekin, dün canlı yayına bağlanarak basın açıklaması yaptı. Gültekin, kendisini arayan kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Gültekin, "Taziye dileklerinde bulundu. Taziye dileklerinden sonra, 'Vazgeç, kamu davası devam ediyor' dedi" diye konuştu. Sıddık Gültekin telefon konuşmasının 1.5-2 dakika sürdüğünü belirtti. Sıddık Gültekin, CHP Grup Başkanvekilleri Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in durumla ilgili kendisinden bilgi aldığını söyledi. Gültekin, "Haber çıkmadan Hizan'da CHP ilçe başkanını görevden alıyorlar. Çünkü Özgür Özel bey 'gerekeni yapacağız' dediler. Özel bana dedi ki, 'Sonuna kadar yanındayız. Davayı da takip edeceğiz" dedi. Gültekin ayrıca, "4 Ocak'ta açıklama yapacaktım. Baktım çok yalan haberler var. Ben mecbur kaldım. Bugün açıklama yaptım" diye konuştu. Ortaya atılan iddialar üzerine daha önce yaptığı açıklamada, "Bu kanıtlanırsa istifa ederim" diyen CHP'li Girgin'in şimdi ne yapacağı merak konusu oldu.





YENİ ASIR KONUNUN TAKİPÇİSİ

CİNAYETE kurban giden Pınar Gültekin'in ailesinin, davadan vazgeçmesi için aranmasının ardından Muğla ve CHP karıştı. Yeni Asır ilk günden bu yana konunun takipçisi oldu.











'O İSİM KENDİNİ ZATEN AÇIKLADI'

SIDDIK Gültekin, "Açıklayacağım kimin bana söylediğini. Zaten kendini açıklıyor. Madem ki telefon açmışsın 1, 5-2 dakika konuşmuşsun, doğrudur. Zaten biz az ve öz konuştuk. Ben o kelimeyi duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Bana "davandan vazgeç" demedi. Bana dedi ki; "ailesini rahat bırak". Bizim Doğu ve Güneydoğu'da eskiden kalma 'kan davaları' var. Bunlar da tutuşmuşlar. Bu da galiba iyi niyetinden dolayı aracı olmaya çalıştı ama eline yüzüne bulaştırdı" dedi.





CHP'Lİ GİRGİN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ

PINAR Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmesini isteyen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, önceki gün basın toplantısı düzenlemişti. Telefon görüşmelerinin, iletişim hareketliliğinin yer aldığı HTS kayıtlarını gösteren Girgin, "1 dakika 56 saniye görüşmüşüm. Altını çizerek söylüyorum. Ne dava içeriği ne de davaya yönelik bir telkinim asla ve asla olmamıştır. Eğer birileri benim adımı kullandıysa da yargı önünde hesabını soracağız" demişti.





'KAN KANLA TEMİZLENMEZ'

SIDDIK Gültekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Kan kanla temizlenmez. Bunlar tutuşmuşlar. 'Aşirettir, öldürecekler'. Aileyi korumak için yani bana aileyi rahat bırakmam için teklif edildi. İlçe Başkanı'nı bile devreye soktular. Hatta falan tarihte Ankara'ya gitmemi söylediler. Milletvekiline dediğim şey; 'Sizin kızınız olsa... Sen ne bunu söylemiş ol, ne ben duymuş olayım'. Aradan 2 ay geçti. İlçe Başkanı, bana bu teklifi tekrar getirdi. Bir sefer değil, iki sefer değil, üç dört sefer. Ben bunu Özgür Özel'e de, Veli Ağbaba'ya da söyledim."

Adem ÜLKER

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