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Haberler Muğla Birden alev topuna döndü! Seyir halindeyken dehşeti yaşadı

Birden alev topuna döndü! Seyir halindeyken dehşeti yaşadı

Seyir halindeyken hayatının şokunu yaşadı, canını zor kurtardı. ’da seyir halindeki araçta çıkan yangında araç kullanılmaz hale gelirken, araçta yaklaşık 20 bin TL’lik hasar oluştu.

Birden alev topuna döndü! Seyir halindeyken dehşeti yaşadı
İHA

01.01.2021, 10:47

Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Muhittin Gülsoy yönetimindeki 48 KJ 836 plakalı araç, Murat Mahallesi mevkiine geldiğinde aracın ön tarafından alevler yükselmeye başladı. Araç sürücü aracını durdurarak aracından indi.



Araçtaki yangın sonrası, en yakın bölgedeki Denizli Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araçta yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken yaklaşık 20 bin TL hasar oluştu. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı yangın ile ilgili tahkikat başlattı.

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