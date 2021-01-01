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Haberler Muğla Palet fabrikası alevlere teslim oldu

Palet fabrikası alevlere teslim oldu

Palet fabrikası alevlere teslim oldu

1.1.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde pelet fabrikasının marangozhane bölümünde yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Fabrika içerisinde bulunan yanıcı maddelerden dolayı, yaklaşık bin metrekarelik kapalı alan kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta büyük zorluk yaşadı. Yangında iş makineleri de kullanıldı. İtfaiye ekipleri 3 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürebildi.

TUBA AYHAN

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