Işıltılı yalnızlık!

BODRUM Belediye Meydanı 2021 yılına sessiz girdi. Here 31 Aralık gecesi ünlülerin konser verdiği, binlerce kişinin toplandığı meydan bu yıl bomboştu. Meydandan geçen araçları denetleyen, yayaların kimlik ve izinlerini soran görevliler sabaha kadar nöbette kaldı. Yılbaşı tatili için Bodrum'a gelen konut sahipleri ise kısıtlamaya uyarak yeni yılı evlerinde karşıladı.

TUBA AYHAN