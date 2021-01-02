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Haberler Muğla Manisa’da yılbaşının ilk bebeği Fadime

’da yılbaşının ilk bebeği Fadime

Manisa’da yılbaşının ilk bebeği Fadime

2.1.2021

MANİSA'DA 2021'in ilk bebeği " Fadime Nur " Özel Akhisar Hastanesi'nde dünyaya Geldi. Op. Dr. Fatma Selcen Karakuş'un gerçekleştirdiği operasyonla Dilek-Mustafa Buz çifti ikinci çocuklarına kavuştu. "Fadime Nur" 4 kilo 350 gram ağırlığında ve sağlıklı olarak doğdu. Anne Dilek Buz "İlk çocuğumuz erkek şimdi de bir kız çocuğumuz oldu inşallah sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirir. Allah isteyen herkese nasip etsin" diye konuştu.

KENAN MOLLA

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