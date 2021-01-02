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Haberler Muğla Muğla'da kan donduran olay! Ukraynalı genç kadın elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu

Muğla'da kan donduran olay! Ukraynalı genç kadın elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu

Muğla’nın ilçesinde 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska, evinde elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Muğla'da kan donduran olay! Ukraynalı genç kadın elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu
İHA

02.01.2021, 21:36

Edinilen bilgiye göre Eskiçeşme Mahallesi'ndeki bir sitedeki evde yalnız yaşayan Ukrayna uyruklu 25 yaşındaki Kristina Novytska'ya ulaşamayan annesi, komşularını aradı. Komşuları da genç kadına ulaşamayınca polise haber verildi. Kapı çilingirle açıldığında genç kadın sandalyeye oturmuş vaziyette elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. En son 30 Aralık günü görüldüğü öğrenilen Novytska'nın ölümü ile ilgili 2 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Novytska'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.

ÜNLÜ SUNUCU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Öte yandan genç kadının ünlü sunucu Alp Kırşan'ın da komşusu olduğu öğrenildi. Kırşan, Novystka'nın cansız bedeninin bulunduğu saatlerde Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Az önce karşı sitemizde Rus uyruklu bir kadının cesedine ulaşıldı, savcı bekleniyor" dedi.

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