Muğla'da korkunç vahşet! Sabah cesetleriyle karşılaştı...

Atatürk Bulvarı üzerinde 65 yaşındaki Suat Esen'e ait çiftliğin ağılına sabaha karşı giren sokak köpekleri, koyun ve kuzuyu telef etti. Çiftlik sahibi Esen ve eşi Sevim Esen, hayvanları o halde görünce gözlerine inanamadı. 3 gündür toplam 63 hayvanın öldüğünü söyleyen Esen çifti yetkililerden yardım istedi. Öte yandan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve veterinerler, olay yerinde inceleme yaptı.





Hayvan sahiplerinden Sevim Esen, koyun ve kuzularının parçalandığını belirterek sokağa köpeklerini terk edenlere tepki gösterdi. Suat Esen, ise "50 senedir hayvancılık yapıyorum. Başıma böyle bir şey ilk kez geliyor. Bundan 3-4 gün önce 10 hayvanımı parçaladılar. Ondan 3 gün sonra 3 gebe koyunumu öldürdüler. Bugün de 50'si telef oldu. Tedbir almakta büyük güçlük çekiyoruz, devletten yardım istedik" dedi.





Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Ağıla giren başıboş sokak köpekleri tarafından hayvanları telef edilmiş durumda. Müdürlük olarak gerekli tespitleri yapıyoruz. Valimiz ve bakanımızın katkılarıyla üreticimizi mağdur ettirmeyeceğiz. Zevk için alınan evcil hayvanların daha sonra sokağa bırakılması ve bunların yiyecek bulamaması sonucu bu hayvanları ağıl ve sürülere dalması sıkça karılaşır olduğumuz bir tablo ortaya koyuyor. Bu da üzüntü verici sonuçlar doğuruyor. Hem üreticimiz mağdur oluyor, ürün ve mal kaybı meydana geliyor. Mal canın yongası. Lütfen çocuklarınızı mutlu etmek için aldığınız evcil hayvanları sokağa bırakmayın" diye konuştu.





Yaşanan olayın ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla mağdur aileye 40 koyun verileceği belirtildi.

DHA