Bodrum'da kısıtlama sessizliği

Muğla kent merkezinin yanı sıra Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan sahiller ve yürüyüş yolları boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Muğla'nın ünlü turistik ilçeleri sessizliğe büründü. Bodrum ilçesinde, çevre yolunda araç yoğunluğu yerini sakinliğe bıraktı.









