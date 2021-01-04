‘Beni ve evladımı sahipsiz bırakmayın’

Almanya'nın başkenti Berlin'de doğan, 2013 yılında ise İtalya'ya yerleşen Demirbilek Yiğit (43), Floransa Üniversitesi'nde mimarlık eğitim- öğrenimi gören Ilaria Alasondra Sassone (31) ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin, 'Leonardo Maximus Yiğit' adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Oğluna 19 aylık olana kadar tek başına baktığı için İtalyan mahkemesi tarafından velayeti kendisine verilen Demirbilek Yiğit, geçen Şubat ayında Leonardo'yu da alıp, İzmir'in Urla ilçesine geldi.

İADE DAVASI BAŞVURUSU

İtalyan annenin, Leonardo'yu almak için her yola başvurduğunu söyleyen baba Yiğit, Türkiye'ye geldikten sonra İtalyan annenin, Uluslararası Lahey Sözleşmesi'ne göre çocuğu almak için iade davası için başvuru yaptığını ve velayete hak kazandığını anlattı. Urla'daki bahçeli evlerinde, bir köpek ve iki kedisi ile birlikte oğlu Leonardo Maximus Yiğit'in çok mutlu bir yaşam sürdüğünü ifade eden Demirbilek Yiğit, "Velayet bendeydi. Denetimlerde baktılar ki çocukla Türkçe konuşuyorum. 'İtalyanca konuşun, yoksa velayeti çeviririz' dediler" diye konuştu.



Leonardo Maximus Yiğit, Urla'daki evinde çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Okulumu çok seviyorum" dedi.

'TÜRKLÜĞÜMÜ SAKLAMAM'

"Bizi asimile etmeye çalıştılar" diyen Yiğit, "Hiçbir şeye rağmen Türklüğümü saklamam. Çocukla Türkçe konuşup ona Türk kültürünü aktarmaya çalıştığım için velayeti anneye verdiler. Velayeti kaybetmemin tek nedeni Türk olmam, çocukla Türkçe konuşmam, Türk kültürünü yaşatmaya çalışmam. Türk yetkililerden bizi bu yolda yalnız bırakmamalarını istiyorum. Çünkü tek ben değilim, benim gibi yüzlerce binlerce Türk vatandaşı, gurbetçi var dışarda. Böyle bir karara yol açmayalım. Türk hükümeti desin ki; hiç kimse bir Türk vatandaşının dilini yasaklayamaz" dedi.

Leonardo Maximus Yiğit'in velayeti İtalyan annesi Ilaria Alasondra Sassone'ye verildi.

DAVA 9 ŞUBAT'TA

Heyecanla 9 Şubat'ta Türkiye'de görülecek velayet davasını beklediklerini dile getiren Demirbilek Yiğit, 14 Aralık 2020 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bakanlara hitaben bir mektup kaleme aldı. Baba Yiğit, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Lütfen beni ve evladımı sahipsiz bırakmayın. Biz devletimize, milletimize inanan ve yurt dışında asimile olmamak için dimdik durmaya çalışan vatandaşlarız. Bu konu, yurt dışında benim gibi birçok vatandaşınızın yaşadığı ve çaresizce sesini duyurmaya çalıştığı emsal teşkil edecek hayati önem taşıyan bir konudur. Sizlere yalvarıyorum, lütfen bize sahip çıkın" dedi.

Demirbilek Yiğit, oğlundan ayrılmak istemediğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.



'TEK TARAFLI HABER YAPTILAR'

OĞLU Leonardo Maximus'un, Türkiye'ye gelen annesinin yanında bir süre tatil yaptığını anlatan Demirbilek Yiğit, Ilaria Alasondra'nın İtalyan basınında açıklama yaptığını söyledi. Çocuğun tecrit içinde yaşadığı iddialarına yanıt veren Yiğit, "İtalyan basınında 'Çocuğun babayla nasıl olduğunu doğrulamakla görevli sosyal hizmetler, çocuğun sadece babasıyla tecrit içinde yaşadığını ve onu Türkçe konuşmaya zorladığı' ifadesi yer almış. Ben de İtalya'da 4 farklı basın kuruluşuna belge gönderdim. Yazdıklarının doğru olmadığını ve kanıtları gösterdim. Ama hiçbiri yayınlanmadı. Yani tek taraflı ve kanıtsız ırkçı haber çıkartıyorlar" diye konuştu.