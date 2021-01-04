Boğaların ‘Kadın Efesi’ Buse

Bodrum'un kadın matadoru Buse Kırnak Bozdağ, arenada karşısına çıkacak herkese meydan okuyor. Bozdağ, yüzlerce kiloluk boğaları, çocukları gibi seviyor. Hatta oğlu ve boğasının ismi bile aynı. Kocasına boğaları sevdiren ve arenalarda 'boğaların kadın efesi' olarak anılan Bozdağ, hamileliğinin son haftalarında bile boğa güreşine gittiğini ve doğum yapıp hastaneden çıktığı gün soluğu boğalarının yanında aldığını söyledi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde eşi İsmail Bozdağ ile birlikte bir iş yeri işleten ve 2 çocuk sahibi Buse Kırnak Bozdağ (24), güreşler için boğa yetiştiriyor. Ağırlığı tonlarla ifade edilen boğaları güreşlere hazırlayan Bozdağ, korona virüsten dolayı boğa güreşlerinin yapılamadığını belirterek bir an önce boğasıyla arenaların tozunu attırmak istediğini kaydetti.

ÇOK FARKLI BİR DUYGU

Buse Kırnak Bozdağ, "Boğaların içinde doğup büyüdüm. Kendimi bildim bileli güreşlere gidiyorum. Şimdiye kadar hiçbir güreşi kaçırmadım. Hep kendime ait bir boğam olsun istemiştim. Eşimin de desteği ile bir boğa aldık. Güreşlere çıkarıp bir sürü galibiyet aldık. Bu çok farklı bir duygu. Yaşamak lazım. İzlemek ile yetiştirip, güreştirmek arasında çok büyük bir fark var" diye konuştu.



"ÇOCUGUMU ARENADA DOGURMAMDAN KORKTULAR"

BOĞASI güreşirken çok heyecanlandığını söyleyen Buse Kırnak Bozdağ, "Korona virüs salgını olmadan önceki en son güreşte 37 haftalık hamileydim. Herkes orda doğurmamdan korktu. Çok gurur verici çok heyecan verici bir duygu" dedi. Doğum yapıp hastaneden çıktığı gece boğasının yanına gittiğini belirten Bozdağ, "O kadar çok seviyorum. Aynı zamanda çocuklarım da öyle. Oğlumun benden daha cesaretli olduğunu söyleyebilirim. Oğlumun ismi Çınar. Zaten boğamıza da onun ismini vermiştik. Böylelikle ona daha çok kanı ısındı. Çok sevdi. İnşallah ileride onunda kendine ait bir boğası olur" diye konuştu.



Ferdi YAVUZ