İnci Hemşire’nin ‘Pamuk’ kızı

Aydın'da ayağındaki yaradan dolayı yürüme güçlüğü çeken eşeğe 21 yaşındaki hemşire İnci Özbaş, sahip çıktı. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan İnci Özbaş, Kızılcaköy Mahallesi'nde ipten dolayı ayağında yara oluşan ve yürüme güçlüğü çeken eşeğe duyarsız kalmadı. Eşek için yuva arayan hayvanseverlerle iletişime geçen Özbaş, eşeğin bakımını üstlenmek istediğini söyledi. HAYTAP Aydın İl Temsilcisi ve Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Hastaoğlu Tekinbaş'ın desteğiyle teslim alıp 'Pamuk' adını verdiği dişi eşeği evine getiren Özbaş, hemen tedavi sürecini başlattı. Hastanedeki görevinin ardından Pamuk'un yanına koşan İnci Özbaş, adeta anne şefkatiyle pansumanını ve bakımlarını yapıyor.



"EVİMİZİN BİR PARÇASI"

Hayvanları çok sevdiğini belirten Özbaş, "Artık beslediğimiz diğer hayvanlar gibi Pamuk da bizim evin bir parçası olacak. Tüm vatandaşlarımızı hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Hayvanları koruyalım ve onlara sahip çıkalım" dedi.

İHSAN KARATAŞ