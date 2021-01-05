34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Gümüşlük açıklarında yaptığı devriye sırasında, lastik botta bir grup göçmen bulunduğunu belirledi.

Ekipler, 34 göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.