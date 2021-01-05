Ölüm kelepçesi kargoyla gelmiş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş olarak ölü bulunan ve kapının arkadan kilitli olması nedeniyle intihar ettiği sanılan Ukraynalı Kristina Novytska'nın ölümünündeki sır perdesi aralanıyor. Genç kızın kelepçeyi internetten satın aldığı, "Size kargo geldi" diyen sitenin güvenlik görevlisine teşekkür ettiği ve sevindiği öğrenildi. Bodrum'un Eskiçeşme Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan 31 yaşındaki Ukraynalı Kristina Novytska'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu ailesine bildirdi. Kendilerinin de kızından haber alamadıklarını belirten Kristina Novytska'nın ailesi, ev sahibini aradı.

EV SAHİBİ EVE ÇİLİNGİRLE GİRDİ

Eve çilingir yardımıyla giren ev sahibi, Kristina Novytska'yı sandalye üzerinde, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Novytska'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, villanın çelik kapısının üç kilidinin de içerden kilitli olması ve pencerelerinde demir parmaklıklı olması nedeniyle genç kadının intihar ettiği üzerinde duruyor. Hırsızlık ve cinayet bulgularına rastlanmayan evde ip, atkı ve açık haldeki yakılmaya hazır mangal kömürü de bulundu.





OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Polis, Kristina Novytska'nın önce bu malzemeler ile intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Novytska'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BAŞ AĞRISI ÇEKİYORDU

Baş ağrısı rahatsızlığından dolayı sık sık tedavi için ülkesi Ukrayna'ya gidip geldiği öğrenilen Novytska'nın en son yemek siparişi verdiği, daha sonra evden çıkmadığı öğrenildi. Sitenin güvenlik görevlisi Ramazan Aşkın (65), villada 6 aydır yaşayan Kristina Novytska adına 30 Aralık'ta kargo geldiğini söyledi, "Evine götürdüm. Ancak zile basmama rağmen açan olmadı. Kendisini evde bulamayınca, sitenin girişindeki güvenlik kulübesine bıraktım. Saat 19.30 gibi döndü. Nerede olduğunu sordum, dışarıda gezdiğini söyledi. Kargo paketini verdiğimde sevindi ve teşekkür etti. Bir daha da kendisini görmedim. En son gördüğümde üzerinde beyaz montu vardı, güzel giyinmişti ve güler yüzlüydü. Herhangi bir şüpheli durum da yoktu" dedi.

Adem ÜLKER

Bodrum'daki evinde ölü bulunmuştu! Ukraynalı Kristina öldürüldü mü intihar mı etti?