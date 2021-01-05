Şehirler farklı dramlar aynı

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ 'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

ÇORUM'DA tartıştığı dini nikahlı eşi Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat Hatal (31), sorgusunda, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söyleyerek, "Bir baktım ki eşim hareketsiz yatıyor. Çok pişmanım, neden böyle oldu anlamadım" dedi. OLAY, önceki akşam saat 21.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Polat Hatal ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Polat Hatal, eşini boğdu. Olaydan sonra polisi arayan Polat Hatal, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı.

Aslıhan Dal, 2021'de şiddete kurban verdiğimiz ilk kadınlardan oldu.



HASTANEDE KURTARILAMADI

EVE gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Aslıhan Dal'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Aslıhan Dal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat Hatal ise polise giderek teslim oldu.

Gökhan A. her yerde aranıyor.

'ALKOLLÜYDÜM, PİŞMANIM'

HATAL'IN, sorgusunda, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını belirterek, "Aramızda eski mevzulardan başlayan tartışma çıktı. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir baktım ki eşim hareketsiz yatıyor. Çok pişmanım, neden böyle oldu anlamadım" dediği belirtildi.



BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde park halinde bulunan aracının içerisinde karısı H.T'yi öldüresiye döven E.T. polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yarı baygın halde bulunan kadın ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öfkeli koca, eşinin araca zarar verdiğini ve başını araca kendi vurarak yaralandığını söyledi ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı. E.T'nin araç içerisinde eşini darp ettikten sonra eve gidip olaya tepki gösteren 16 yaşındaki oğlu S.T. ve 15 yaşındaki kızı S.T'yi de darp ettiği ortaya çıktı. Yaralı kadın kocasından davacı olurken şüpheli koca adliyeye sevk edildi.