Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü, evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş haldeki cansız bedeni bulunan Ukrayna vatandaşı Kristina Novytska'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Genç kadının en son, Kiev'de emlakçılık yapan ve annesi aracılığıyla tanıdığı, Türk vatandaşı erkek arkadaşına cep telefonundan, "Ben ölürsem aileme bakar mısın?" yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı.





KELEPÇEYİ 30 LİRAYA ALMIŞ

Kiev'in yanı sıra Bodrum'da da evi olduğu öğrenilen erkek arkadaşın ifadesine başvuruldu. Adı açıklanmayan erkek arkadaş ifadesinde, "Bana mesaj attı. Evli olduğum için sildim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Temmuz ayında Bodrum'a gelince benimle irtibata geçti, bu nedenle tekrar görüşmeye başladık" dedi. Ukrayna'da yaşayan anne Larissa Novytska'nın, kızının ev sahibini telefonla arayarak, "Kızım 1 Ocak günü Kiev'e gelecekti. Gelmedi, kendisine de ulaşamıyorum. Bir kontrol eder misin?" demesi üzerine ölü bulunan Kristina Novytska'nın yapılan araştırmada, Kiev'e gitmek için uçak bileti almadığı saptandı. Yapılan çalışmalar sonunda, olay yerinde bulunan kargo paketinden, genç kadının ellerindeki kelepçeyi internet üzerinden satın aldığı saptandı. İzmir merkezli firmaya, Kristina'nın kelepçenin ücreti olan 30 lirayı kredi kartından ödediği belirlendi.



İLK ÖNCE UYKU HAPINI İÇMİŞ

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olduğu, bu nedenle çok iyi Türkçe konuştuğu öğrenilen Kristina Novytska'nın cansız bedeninin yanında kullanılmış 4-5 poşet bulundu. Olay yerinde ip ve atkı da bulan polis, genç kadının daha önce de defalarca farklı sebeplerle intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti. Depresyon ilacı kullandığı öğrenilen Kristina Novytska'nın yanında ayrıca uyku hapı da bulundu. Genç kadının ilk önce uyku ilacı içip, başına poşet geçirdiği tahmin ediliyor.



OTOPSI SONUÇLANDI:&NBSP;NEFESSİZLİKTEN ÖLMÜS

MUĞLA Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Novytska'nın vücudunda darp ve yara izine rastlanmadı. Genç kadının nefessiz kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Kristina Novytska'nın cenazesi Ukrayna'nın Kiev kentinden gelen ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak ülkesine götürüldü.



TEK ELİNİ KELEPÇELEYİP POSETİ BASINA GEÇİRDİ

Olay yeri incelemesinde Kristina Novytska'nın kendi sonunu şu şekilde hazırladığı öngörüldü: İlk olarak tek elini kelepçeledi, ardından çöp poşetini kafasına geçirdi. Bir iple boğazını bağlayan genç kadın, daha sonra kelepçeli olan eli ile diğer el bileğine kelepçenin halkasını geçirerek kilitledi. Bir polis yetkilisi, bu şekilde ölümü seçenlerin, nefessiz kaldığında refleksle poşeti açmamak için bu intihar şeklini uyguladıklarını dile getirdi.

Tuba AYHAN