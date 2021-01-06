Millet bahçesi Köşk’ün çehresini değiştirecek

AYDIN'IN Köşk ilçesine yeni ve modern bir çehre kazandıracak olan "Millet Bahçesi" projesi görücüye çıktı. Yeşil alan ve sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çeken bahçenin görseli vatandaşlardan tam not aldı. Projenin tanıtım videosunu paylaşan Belediye Başkanı AK Partili Nuri Güler, "Köşk'te yaşayan insanların çocukları ve aileleriyle hoşça vakit geçirecekleri, güzel bir Millet Bahçesi'ni ilçemize kazandıracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan projeye destek talebinde bulunacağız. Aydın milletvekillerimizle beraber Millet Bahçesi'ni hayata geçirmek için Ankara'da mesai harcayacağız. 3 parkın yapımı tamamlandı, 2 park da bitme aşamasında" diye konuştu.

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