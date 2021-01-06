  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Millet bahçesi Köşk’ün çehresini değiştirecek

Millet bahçesi ’ün çehresini değiştirecek

Millet bahçesi Köşk’ün çehresini değiştirecek

6.1.2021

AYDIN'IN Köşk ilçesine yeni ve modern bir çehre kazandıracak olan "Millet Bahçesi" projesi görücüye çıktı. Yeşil alan ve sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çeken bahçenin görseli vatandaşlardan tam not aldı. Projenin tanıtım videosunu paylaşan Belediye Başkanı AK Partili Nuri Güler, "Köşk'te yaşayan insanların çocukları ve aileleriyle hoşça vakit geçirecekleri, güzel bir Millet Bahçesi'ni ilçemize kazandıracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan projeye destek talebinde bulunacağız. Aydın milletvekillerimizle beraber Millet Bahçesi'ni hayata geçirmek için Ankara'da mesai harcayacağız. 3 parkın yapımı tamamlandı, 2 park da bitme aşamasında" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Millet bahçesi Köşk’ün çehresini değiştirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.