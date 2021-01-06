Önce destek sonra köstek

Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in cinayetiyle ilgili davada acılı baba Sıddık Gültekin'in kendisine bir CHP'li tarafından "Davadan vazgeç" baskısı yapıldığını söylemesinin ardından sular durulmuyor. CHP PM Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Pınar Gültekin davasına sahip çıkmak ve Gültekin ailesine destek olmak için Muğla'ya gelmişti. Ertesi gün ise Süleyman Girgin, hakkındaki iddiaları yargıya taşıdı. Söz konusu iddiaların odağındaki CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, kendisi hakkında "Bana davayı geri çekmemizi istedi" şeklinde açıklama yapan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin hakkında suç duyurusunda bulundu. Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. CHP'li Girgin ise, "Şahsıma yönelik iddiaların, iftira olduğunun ispatı için hukuki süreci başlatmış bulunmaktayım. Gerçekler ortaya çıkıncaya kadar sürecin takipçisi olacağım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Süleyman Girgin

'SÖZDE DESTEK'

Konuyla ilgili Yeni Asır'a konuşan Sıddık Gültekin, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin için 'istediği kadar şikayetçi olsun' dedi. Gültekin, "Bunların zihniyeti bu kadar. Kızımın davasında adliye önüne gelip basın açıklaması yapıyorlar. Sözde bize destek oluyorlar. Ama sonra kendi milletvekilleri benden şikayetçi oluyor. Bunların kişilikleri bu" dedi.





'KIZIM PINAR'A İFTİRA ATIYORLAR'

PINAR Gültekin'in arkadaşı Ceren Tunç'un tanık olarak dinlendiği duruşmada, "Pınar, Cemal'in kendisine para yatırmak zorunda olduğunu, yatırmadığı takdirde ilişkiyi Cemal'in eşine anlatacağını söyledi" iddiasında bulundu. Bunun üzerine kızının haksız ve çirkin iftiralara maruz kaldığını belirten Sıddık Gültekin, "Mahkemede sanki suçlu biz gibi yargılandık. Kızıma iftira atıyorlar" dedi. Gültekin, Ceren Tunç'u 'yalancı tanıklık yapmaktan' dolayı savcılığa şikayet de etti.

Ferdi YAVUZ

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