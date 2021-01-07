Kayalıklardan düşen adam 8 saatte kurtarıldı

Muğla Bodrum'da önceki gün öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan müteahhit Ahmet Azmi Zırh (65), yaklaşık 7 kilometre yürüyerek Torba mahallesi yakınlarında bulunan kayalık araziye ulaştı. Bir süre daha yürüdükten sonra arkadaşlarıyla kayalıklara tırmanan Zırh, 5 metre aşağıya düştü.

30 KİŞİLİK EKİP

Olayın ardından Zırh'ın arkadaşları 112'yi arayarak yardım istedi. Araçla ulaşılamayan bölgeye UMKE, İtfaiye, Muğla 911 Arama ve Kurtarma ile AKUT ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından 30 kişiden oluşan kurtarma ekibi, talihsiz adama ulaştı. Ekipler, Zırh'ı kurtarmak için halatla düştüğü kayalıklara indi. Sedyeye alınan Zırh, 8 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan iş insanının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

TUBA AYHAN