Muğla'da feci kaza! Freni boşalan meyve yüklü kamyon şarampole devrildi

Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Büyük (46) yönetimindeki 66 DZ 242 plakalı meyve yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Serkan Büyük kamyonun camından fırlarken, yolcu konumunda bulunan Suriye uyruklu Uzeyfe Kenan'ı (24) ise araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Serkan Büyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Uzeyfe Kenan ise sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Fethiye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Kenan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Serkan Büyük'ün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.





Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA