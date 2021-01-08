Bodrum'da korkunç plan! Evini basıp tüfekle vurdukları şahsın araçlarını da yakıp kaçtılar

Sabah karşı 05.00 sularında Gündoğan Farilya Mahallesi Yassı Kaya Sokak'a gelen 4 kişi, önce sokaktaki trafo panosunun kapağını kırıp şalteri aşağı indirerek mahallenin elektriğini kesti. Daha sonra sokak üzerinde evli ve 3 çocuk babası Fehmi Erdoğan'ın evine gidip ön kapıdan girmeye çalıştılar.

Ön kapıdan giremeyince arka kapıyı kırıp içeri giren şahıslar, ev sahibi Fehmi Erdoğan ile boğuşmaya başladı. Yaşanan arbedede Fehmi Erdoğan pompalı tüfekle ve tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından 4 şahıs kaçarken, Fehmi Erdoğan'ın garajında park halindeki otomobilini ve kamyonetine benzin döküp yakarak olay yerinden uzaklaştı.





İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yanan araçlar, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden yaralı Fehmi Erdoğan, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.





ARAÇLARINI KUNDAKLADILAR

Fehmi Erdoğan'ın yakınlarından Halit Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Adamın evine saat 05.00'te baskın yapmışlar. Önce trafonun kapağını kırıp şalteri indirmişler. Sonra da eve gitmişler, kapısını kurşunla vurmuşlar. Açılmayınca arka kapıya dayanmış. Kapıyı kırmış içeri girmişler, boğuşmuşlar. Adama kurşun sıkmışlar. Ondan sonra da arabaları yakıp kaçıp gitmişler. Adam şu anda hastanede ameliyatta."

Öte yandan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı, 4 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi. Erdoğan'ın vücudunda çok sayıda saçma olduğu, acil ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.





İHA