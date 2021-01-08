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Haberler Muğla Bu aile 9 yıldır elektriksiz yaşıyor

Bu aile 9 yıldır elektriksiz yaşıyor

Bu aile 9 yıldır elektriksiz yaşıyor

8.1.2021

Muğla'nın Milas ilçesinde bir aile, ikisi okul çağında dört çocuğuyla 9 yıldır elektriksiz bir evde yaşıyor. Çocukların en büyük isteği ise televizyon izlemek. Çiftçilikle geçimlerini sağlayan ve 9 yıl önce müşterek tapulu araziye ev inşa ettiklerini anlatan Ayhan Uslu, elektrik bağlatmak için başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını anlattı. Evinin oturma izninin ve su aboneliğinin bulunduğunu ve yasal olmayan bir durum olmadığını ifade eden Uslu, müşterek tapu olduğu için elektrik hizmeti verilemeyeceği yönünde cevap aldıklarını belirtti. Eşi Perihan Uslu da elektrik hattının 300 metre mesafede olduğunu belirterek, "Boş köy yolları bile aydınlatıldı. Ancak bizim evimiz karanlık" diyerek yetkililerden yardım istedi.

VOLKAN YILDIZ

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