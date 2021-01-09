10 gün arayla ailesini koronaya kurban verdi

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde hemşire olarak görev yapan Zerrin Bazlamba, son 10 günde iki acı kayıp yaşadı. Bazlamba'nın 76 yaşındaki annesi Naciye Ertuğ, yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlandı. Milas Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 teşhisi üzerine tedavi altına alınan anne Ertuğ, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine yaşamını yitirdi.

'SAKIN HAFİFE ALMAYIN'

Hemşire Bazlamba, annesini kaybetmenin acısını yaşarken, 10 gün sonra bu kez 77 yaşındaki babası Yaşar Ertuğ rahatsızlandı. Baba Ertuğ kaldırıldığı Milas Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetti. 10 gün arayla yaşama veda eden Ertuğ çifti, Kovid-19 tedbirleri altında düzenlenen törenle Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sağlık çalışanı hemşire Zerrin Bazlamba ve ailesinin yaşadığı iki acı kayıp, herkesi derinden üzdü. Hemşire Bazlamba, sağlık çalışanı olarak virüs ile mücadele etmeye devam edeceğini belirterek, "Annemi ve babamı virüs sebebiyle kaybettim. Lütfen hafife almayın, tüm tedbirlere uyun ki insanlarımız ölmesin" dedi.

VOLKAN YILDIZ