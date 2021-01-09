Evini bastılar işkence ettiler tüfekle vurdular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mahallenin elektriğini kesen şahıslar, Fehmi Erdoğan isimli müteahhiti, evini basarak önce darp ettiler daha sonra da pompalı tüfekle vurdular. Gözü dönmüş saldırganlar müteahhittin iki aracını yaktıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Bodrum Gündoğan'da meydana gelen olayda Farilya Mahallesi Yassıkaya sokağa gelen 4 kişi, önce sokaktaki trafo panosunun kapağını kırıp şalteri aşağı indirerek mahallenin elektriğini kesti. Daha sonra evli ve 3 çocuk babası Fehmi Erdoğan'ın (40) evine gidip arka kapıyı kırıp içeri girdiler. Bir süre müteahhitlik yapan ve inşaat işleriyle uğraşan Erdoğan'a işkence yapan saldırganlar daha sonra talihsiz adamı pompalı tüfekle vurdular. Erdoğan'ın öldüğünü sanan şahıslar evin garajında bulunan otomobil ve kamyoneti de ateşe vererek kaçtılar.

ALACAK VERECEK MESELESİ

Yanan araçlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ağır yaralanan Fehmi Erdoğan hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Jandarmanın yaptığı titiz çalışma sonucu 4 şüpheli, saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu devam eden saldırganlar ilk ifadelerinde "Bize yüklü miktarda borcu var. Alacak verecek meselesi bu" dedikleri öğrenildi.

TUBA AYHAN