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Haberler Muğla Seyir halindeyken köpeği böyle görünce şok yaşadı

Seyir halindeyken köpeği böyle görünce şok yaşadı

'nın ilçesinde, otomobilin bagajında taşınan köpeğin başı, hoparlör boşluğuna sıkıştı. , itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Seyir halindeyken köpeği böyle görünce şok yaşadı

09.01.2021, 16:20

Muğla Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'nde bir otomobilin bagajındaki köpeğin başı, arka koltuğun üzerindeki hoparlör boşluğuna sıkıştı.

Adı öğrenilemeyen otomobil sürücü, köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla köpeği, kurtardı. Sürücü, 5 yaşındaki Alman kurdu köpeğini aracına alıp, yoluna devam etti.

DHA

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