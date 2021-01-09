Muğla Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'nde bir otomobilin bagajındaki köpeğin başı, arka koltuğun üzerindeki hoparlör boşluğuna sıkıştı.
Adı öğrenilemeyen otomobil sürücü, köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla köpeği, kurtardı. Sürücü, 5 yaşındaki Alman kurdu köpeğini aracına alıp, yoluna devam etti.
DHA
Seyir halindeyken köpeği böyle görünce şok yaşadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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