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Haberler Muğla Muğla’da korkunç kaza

’da korkunç kaza

Muğla’da korkunç kaza

10.1.2021

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla hurdaya dönen otomobillerde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sultan Keçebaş'ın kullandığı 48 F 8279 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Geriş burnu Kavşağı'nda, Hüseyin Bucak yönetimindeki 48 NC 041 plakalı otomobil ile hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobillerde yolcu olarak bulunan Mehmet Şen (32) ile diğer otomobildeki Zeynep Zor hayatını kaybetti.

■ MURAT YALÇIN

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