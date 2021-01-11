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Haberler Muğla 19 satırlık mezar yazıtı merak uyandırdı

19 satırlık mezar yazıtı merak uyandırdı

'nın ilçesinde arkeolojik sit alanında başlatılan kazıda, üzerinde 19 satırlık yazıt bulunan tarihi bir mezar taşı ile mezar kaidesi çıkarıldı.

19 satırlık mezar yazıtı merak uyandırdı

11.1.2021

Muğla'nın Milas ilçesinde Hacıabdi Mahallesi'nde, 3. Derece Arkeolojik SİT alanında Milas Müze Müdürlüğü ekiplerince sondaj çalışması yapıldı. Arkeologların bir takım tarihi kalıntılara rastlanması üzerine, sondaj çalışmasının kapsamı genişletildi.

KORUMA ALTINA ALINDI
Kazı sırasında Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen bir mezar kaidesi ve mezar taşı (stel) bulundu. Mylasa Antik Kenti'nin mezarlıklar bölgesi olarak bilinen alanda çıkarılan mezar taşı üzerinde tam 19 satırdan oluşan yazıt, kazı ekibini heyecanlandırdı. Mezarın sahibi hakkında bilgi içerdiği düşünülen yazıt, arkeologlar tarafından korumaya alınarak, gerekli inceleme için Milas Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

VOLKAN YILDIZ

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