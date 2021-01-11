19 satırlık mezar yazıtı merak uyandırdı

Muğla'nın Milas ilçesinde Hacıabdi Mahallesi'nde, 3. Derece Arkeolojik SİT alanında Milas Müze Müdürlüğü ekiplerince sondaj çalışması yapıldı. Arkeologların bir takım tarihi kalıntılara rastlanması üzerine, sondaj çalışmasının kapsamı genişletildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Kazı sırasında Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen bir mezar kaidesi ve mezar taşı (stel) bulundu. Mylasa Antik Kenti'nin mezarlıklar bölgesi olarak bilinen alanda çıkarılan mezar taşı üzerinde tam 19 satırdan oluşan yazıt, kazı ekibini heyecanlandırdı. Mezarın sahibi hakkında bilgi içerdiği düşünülen yazıt, arkeologlar tarafından korumaya alınarak, gerekli inceleme için Milas Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

VOLKAN YILDIZ