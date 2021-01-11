Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 586 personelin katılımıyla, jandarmanın sorumluluk bölgesindeki 2334 işletme, 117 araç ve sahillerde denetim yapıldı. Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye 87 bin 250 lira ceza verildi.



Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.